端午連假首日 蘇花改凌晨6時起湧車潮
2022/6/3 09:10（6/3 09:31 更新）
端午連假首日，蘇花公路改善路段從3日清晨6時起湧現南下車流，蘇花改南下入口（蘇澳隧道）前一度出現約2.5公里長的回堵車流。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年6月3日
（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）蘇澳分局警方表示，今天是端午連假首日，蘇花公路改善路段從清晨6時起湧現南下車流，預估午後才會紓緩。
宜蘭縣政府警察局蘇澳分局發布新聞稿指出，蘇花改南下路段清晨6時起湧現車流後，蘇花改南下入口（蘇澳隧道）前，一度出現約2.5公里長的回堵車流。警方呼籲用路人，行經蘇花改路段在安全不違規的情況下，請適時提高車速，勿刻意拉長車距，維持行車順暢。
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交通部公路總局第四區養護工程處表示，端午假期後段（6月4日到5日）蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）交通以北返車流為主；預估5日將出現北上車流高峰，車潮將自當天上午10時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。
第四區養護工程處呼籲，計畫前往花東旅遊的民眾，請適時彈性調整行程，避開壅塞時段，或搭乘大眾運輸服務，可節省旅途時間。（編輯：黃世雅）1110603
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