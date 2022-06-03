機組員盼縮居檢或改篩代隔 王國材：指揮中心決定

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（中央社記者余曉涵台北3日電）交通部長王國材今天表示，機組員希望居家檢疫時間從現行的3+4，可以再縮短一點，也有呼籲改以篩代隔的措施，這些部分疫情指揮中心都有在討論，因此將由指揮中心決定。

針對機組員檢疫措施可能再縮短，甚至考慮改用以篩代隔，交通部長王國材今天出席交通部觀光局2022世界自行車日響應活動會前接受媒體聯訪表示，這部分中央流行疫情指揮中心有在討論，等研究確定後，由指揮中心決定。

王國材表示，機組員在國外都是防疫泡泡，進出機場、旅館都是沒有跟外面接觸，所以希望可以比現行的3+4再縮短一點，民航局有初步想法，但這部分就由指揮中心研究後決定。

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王國材說，一般旅客入境居家檢疫的天數是要改成3+4或其他方案，也是由指揮中心按照疫情發展決定，目前交通部就是針對縮短居家檢疫時間後，入境旅客會越來越多預先準備，像是機場動線、候車地方等，並考慮開放由家人接送，但這部分有待指揮中心決定。

外，有關禁止組團出入境部分，觀光局長張錫聰表示，由於鄰近國家的疫情高峰期都已經下降，並且陸續開放出入境，這部分台灣也會，但當然需要有專業完整的評估，現在都在準備中。（編輯：陳政偉）1110603