新竹市立動物園雙喜臨門 絨鼠水豚添新成員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市立動物園昆蟲館的水豚媽媽上個月生了3隻寶寶，園方4日表示，目前水豚媽媽正在坐月子，預計8月底寶寶就能與民眾見面。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市立動物園傳好消息，絨鼠家族誕生3隻小絨鼠，昆蟲館的水豚媽媽上個月也生了3隻寶寶，目前水豚媽媽正在坐月子，預計8月底寶寶就能與民眾見面。

新竹市立動物園長楊礎遠今天透過新聞稿表示，動物園日前喜迎絨鼠寶寶，坐完月子的絨鼠媽媽，還在照顧絨鼠寶寶，因此較敏感也需要多休息，呼籲遊客到絨鼠館參觀時，務必輕聲細語。

楊礎遠指出，長尾絨鼠體長約24至28公分，尾長14至15公分，由於長相與動畫角色相似，被許多台灣人稱之為「龍貓」。因絨鼠擁有蓬鬆柔軟毛皮，易被獵捕，現野生絨鼠為保育類動物，不過有許多業者合法申請輸入人工育養的絨鼠，目前可於寵物店看到絨鼠身影。

楊礎遠說，絨鼠的飼養條件較高，除了長期開冷氣打造低溫乾燥環境，也需要空間提供牠們跳高，因此育養照護上較其他物種費心。

新竹市立動物園傳好消息，絨鼠家族誕生3隻小絨鼠，模樣可愛。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月4日

至於剛出生的水豚寶寶，新竹昆蟲館館長柯心平表示，3隻水豚寶寶於5月19日晚間誕生，體重分別是1430公克、1385公克及1325公克，不過寶寶剛出生時似乎搞不太清楚狀況，都找水豚爸爸要奶喝，爸爸相對媽媽也較為緊張，不停顧孩子 ，模樣可愛。

柯心平說，水豚家族目前身體狀況良好，相當活潑，寶寶也由水豚媽媽餵母奶，預計8月中斷奶，8月底亮相。

柯心平指出，水豚是半水棲的食草動物，也是世界上體型最大的齧齒類動物，成年的水豚體長可達107至134公分，肩高50至64公分，平均體重約45公斤。

柯心平說，水豚媽媽的懷孕期約130至150日，每一胎生出1至8隻寶寶，水豚的前後腳腳趾不一樣，前腳有4根腳趾，後腳有3根腳趾，民眾至昆蟲館時可以好好觀察。

新竹市立動物園表示，新竹昆蟲館除每週一休館，週二至週日營業時間為上午10時至下午5時。動物園則每週一休館，週二至週日上午9時至下午5時營業。（編輯：黃世雅）1110604