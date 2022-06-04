防疫物資廠商可鬆綁工時 勞檢違法率16.25%

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）COVID-19疫情持續，勞動部認定防疫物資廠商適用勞基法天災、事變或突發事件規定，可鬆綁工時，勞動部職安署分別針對廠商勞檢，違法率16.25%，多數為未給加班費。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，國內防疫物資廠商包含口罩工廠、快篩或清冠一號製造廠商等，因疫情不得不加班生產，滿足大眾需求。

國內勞動法規針對勞工加班時數、休假等有限制規定，包含每月加班工時上限不得超過46小時、勞工每7天必須有2天休息，其中一日為例假、一日為休假日等，但考量疫情屬於事變，因此相關防疫物資廠商等都可以鬆綁工時規定，但仍須符合通報核備、給足加班費等必要規定條件。

勞動部職業安全衛生署109年及110年分別針對防疫物資產業及運用特殊加班規定業者進行專案勞檢共160家，結果發現有26家違法、違法率為16.25%，其中違法最多的是未給足加班費，共8家占總受檢家數比率5%。

其次則為員工的出勤紀錄，雇主沒有詳細記載至分鐘止，共5家違法、占總受檢家數比率3.13%，再來為加班時數超過規定時數，共有4家違法，占總受檢家數比率2.5%。

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勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，被查到違法的廠商除了命其立即改善外，也由地方主管機關依法處分，今年也將持續針對防疫物資產業及運用特殊加班規定者安排勞檢約30家。

另外，許莉瑩也說，今年會針對領取政府補助紓困行業勞動檢查是否符合勞動基準法，避免有企業一邊拿補助、一邊卻不符合勞基法規定，預計勞檢200家事業單位。（編輯：陳政偉）1110604