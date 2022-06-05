會考補考者採外加錄取 2確診缺考生將專案協助
2022/6/5 16:24
（中央社記者許秩維台北5日電）國中教育會考補行考試今天舉行完畢，參加補考的考生，後續報名高中免試入學等管道，將採外加名額辦理；另有2名確診考生仍無法參加補考，將專案協助後續入學。
教育部今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國中教育會考於6月4日、5日辦理補行考試，應參加人數為4301人；今天到考率為自然93.44%、英語（閱讀）93.75 %、英語（聽力）93.44 %，整體應試秩序良好，兩天共啟用3間備用試場。
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參加補考的考生的各科答案卡（卷），將送往國家教育研究院三峽總院區，進行讀卡、掃描、閱卷等工作，預計6月15日上午8時起開放網路查詢成績，紙本成績單於6月17日寄發。
教育部表示，參加國中教育會考補行考試的考生，後續報名高中免試入學等管道，將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益；另有2名已確診但仍無法參加補行考試的考生，將以專案協助後續入學。（編輯：卞金峰）1110605
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