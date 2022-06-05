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合歡山杜鵑花季 員警氧氣隨身瓶救護兒童高山症狀

2022/6/5 16:27
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（中央社記者李先鳳花蓮5日電）合歡山杜鵑花季繼高山杜鵑後輪到紅毛杜鵑登場，吸引各地遊客上山賞花，連日來發生數起兒童身體不適狀況，昨天8歲小女孩出現高山症狀，幸經員警拿出氧氣隨身瓶，處置得宜，平安下山。

近日來合歡北峰可說是合歡群峰裡人氣最旺景點，因為紅毛杜鵑盛開，加上北峰屬於中低難度的步道，吸引了各年齡層遊客到訪。

新城警分局今天表示，合歡北峰登山口已是海拔2975公尺，再要攻頂就達3422公尺高海拔，許多遊客未適應高度上升，以致出現各種輕重程度不一的高山症現象。

近日新城分局員警在小風口下方執行交通疏導，且帶著氧氣隨身瓶，一旦獲報有遊客出現高山症狀，都能在最快時間趕往現場，視狀況給予輕度者吸氧，嚴重者則立即接駁護送下山，救護遊客脫險。

來自嘉義的石姓父女昨天上午到合歡山賞花，父女舟車勞頓，到達後隨即進入合歡北峰登山口，大約爬了10公尺，8歲女孩就感到身體極不舒服，石男當下決定打消登山念頭，馬上帶著女兒要返回1.1公里之外的停車處，2人走了200公尺後，女兒即出現頭暈目眩、呼吸困難的輕微高山症症狀，石男立即打電話報案，請求警方協助。

正在台14甲線37K執行交通疏導的員警獲報後，立即前往救護，了解狀況後拿出氧氣隨身瓶供小妹妹吸氧，並搭載父女前往停車處，由石男載送女兒下山。

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石男頻向員警致謝，並表示要支付費用，員警則婉拒表示，合歡派出所今年共獲慈濟志工及玉旨中和三虎宮贊助氧氣瓶共150罐，用來全年免費救護合歡山上所有罹患高山症的民眾，讓愛心流傳。

新城分局長林育旺提醒上山賞花民眾，行前勿熬夜、勿飲酒、宜多吃優質蛋白食物，保持身體狀況良好，採分段上山，有利於克服低氧的不良作用，並視狀況行前可服用微量丹木斯（Diamox），做好行前準備，才能暢遊高山。（編輯：陳仁華）1110605

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