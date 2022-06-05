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端午連假花東熱翻 鋒面6日接近、7日起豪雨降溫

2022/6/5 17:56（6/5 18:07 更新）
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端午連假最後一天，天氣炎熱，小朋友戴著太陽眼鏡在台北兒童新樂園玩耍。中央社記者吳家昇攝 111年6月5日
端午連假最後一天，天氣炎熱，小朋友戴著太陽眼鏡在台北兒童新樂園玩耍。中央社記者吳家昇攝 111年6月5日
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（中央社記者張雄風台北5日電）今天最高溫38.1度出現在台東，氣象局預測，明天花東縱谷仍有36度以上高溫，但梅雨鋒面接近，西半部易雷陣雨，7、8日有豪雨且降溫，10日起鋒面北移，中部以北仍要防局部大雨。

根據中央氣象局網站，今天最高溫出現在台東縣台東市攝氏38.1度，略低於5月30日台東縣金峰鄉的38.4度；今天高溫前6名都在台東，前10名另外包含台北、花蓮等地。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機會，明天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，可能有36度以上高溫。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今天花東縱谷高溫主要是因為焚風影響，大台北由於地形造成的西南風沉降，因此部分地區也出現溫度偏高的情況；明天鋒面接近，各地雲層變厚，僅花東還可能有高溫出現，其他地區氣溫會稍微下降一些。

趙竑表示，明天西半部地區整天會有不定時的陣雨或雷雨，東半部則會有午後雷陣雨；7日至11日鋒面到台灣上空，是天氣最不穩定的時間，7、8日雨勢最明顯，可能會有豪雨發生，9日也仍有大雨發生的機會。

趙竑指出，10日、11日鋒面稍微北移，降雨以中部以北為主，可能會有全天性的局部大雨，其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨；12至14日不排除仍受鋒面影響，但影響範圍視鋒面南北移動有不確定性，需再觀察。

氣溫部分，趙竑表示，預計7日起因鋒面降雨，各地都有較明顯降溫，高溫部分北部約24、25度，其他地區約28、29度；低溫部分北部為20、21度，其他25、26度。

趙竑提醒，今明兩天西南風明顯偏強，台中以北海面及台灣東南部海面最大陣風可達10級，船隻請特別注意。（編輯：陳清芳）1110605

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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