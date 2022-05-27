端午健康吃粽 營養師建議多攝取膳食纖維及蔬果

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國健署設計3款健康粽，用紫米、紅藜麥及五穀米等替代傳統糯米，補充膳食纖維，也可補充維生素B、礦物質，希望民眾在端午節健康吃粽。中央社實習記者游家瑄攝 111年5月27日

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（中央社記者張茗喧、實習記者游家瑄台北27日電）端午節將至，營養師楊哲雄今天建議民眾健康吃粽時表示，包粽時以全穀雜糧代替糯米，可攝取更多膳食纖維，並搭配適量青菜及蛋白質，才能營養均衡。

衛生福利部國民健康署上午舉辦「粽夏防疫，健康好穀力」記者會，楊哲雄說，傳統粽子常高油脂、低纖維，營養不均衡，提醒民眾食用時可搭配一盤炒青菜或青菜豆腐湯。

國健署說，傳統粽子糯米加高油脂食物延長腸胃排空時間，易導致胃酸過多、腹脹等，食用時應細嚼慢嚥、適量攝取。

楊哲雄接受媒體聯訪表示，提醒民眾吃粽3招，「分享不過量」、「搭配蔬果才均衡」及「少醬料少負擔」；民眾包粽可選雞肉或瘦肉，代替高油脂五花肉，全穀雜糧代替糯米，可多攝取纖維、礦物質等，加入竹筍等蔬菜，增加膳食纖維及口感。

國健署副署長賈淑麗表示，據國健署建議，每人每天膳食纖維建議攝取量為25公克到35公克。

不過，國健署調查發現，台灣民眾多未達標，其中男性與兒童青少年族群近70％都沒吃夠每日攝取量。

至於如何攝取足夠膳食纖維，國健署社區健康組長羅素英表示，紅豆、綠豆、薏仁、蓮藕或芋頭等全穀及未精製雜糧具預防和改善慢性疾病和調整腸胃機能等功效。

國健署設計3款健康粽，用紫米、紅藜麥及五穀米等替代傳統糯米，補充膳食纖維，也可補充維生素B、礦物質。另外，粽內加入山藥、蓮子及薏仁等，健脾養胃、清心消暑，強化免疫系統。（編輯：李明宗）1110527