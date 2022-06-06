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基捷環評補充調查10月完成 鐵道局辦地方說明會

2022/6/6 17:33
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（中央社記者汪淑芬台北6日電）政府全力推動的基隆捷運，目前正由鐵道局進行環評補充調查，預計今年10月完成，鐵道局也依規定，今、明兩天在基隆捷運經過的新北市、台北市及基隆市舉辦地方說明會。

鐵道局去年底就將基隆捷運計畫的綜合規劃報告提報交通部，同時啟動環評補充調查，預計今年10月完成後，提報環評審議。

鐵道局表示，依環評法規定要舉辦地方說明會，因基隆捷運經過3個縣市，今天上午及下午的說明會，分別在新北市汐止及台北市南港，明天則在基隆市七堵，會將民眾提出並可行的意見，納入環評補充調查。

今天的說明會由鐵道局主任秘書李綱主持，有汐止民眾質疑基隆捷運與台鐵路線重疊性高，李綱回應，每條軌道建設都會有不同客群，例如板橋到南港間有包括高鐵、台鐵及捷運三鐵共構，板南線捷運的存在仍然很重要。

根據交通部去年底公布的路線圖，基隆捷運第一階段的13個站，基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里，可在南港站轉乘台鐵及高鐵、南港展覽館站轉乘板南線及文湖線。

鐵道局表示，目前規劃的基隆捷運是標準軌的中運量捷運系統，運量每小時1萬5000人。興建經費新台幣425億元，中央負擔77%、約327億元，其餘由基隆市、台北市及新北市合理分擔。

根據交通部先前預估，基隆捷運計畫獲行政院核定後，施工期約9年，預計民國121年4月通車。（編輯：張雅淨）1110606

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