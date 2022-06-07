高雄崗山之眼園區 即起至17日休園整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市觀光局表示，高雄知名景點崗山之眼園區，將從7日起休園整理，18日重新開放。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄知名景點崗山之眼園區，將從今天起休園整理，直到18日重新開放，高雄市觀光局表示，此次維護主要針對天空廊道內鋼構元件進行除鏽油漆等作業，讓民眾有更佳的遊憩品質。

觀光局今天發布新聞稿表示，為提供即將到來的暑假觀光人潮更好遊憩品質，崗山之眼園區將從今天起休園整理，直到18日重新開放。

觀光局表示，此次維護主要針對天空廊道內鋼構元件進行除鏽油漆等作業。待完成保養重新開放後，前往崗山之眼需搭乘接駁車或可徒步健行前往。

民眾可在阿公店水庫管理中心、菜寮路和水庫路口的接駁站搭乘接駁車前往。汽機車則可停放在阿公店水庫管理中心旁、阿公店森林公園、菜寮路和水庫路口的停車場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

觀光局表示，崗山之眼園區占地約1.8公頃，昔日為扼守高雄地區的重要砲陣地，園區內保有碉堡等軍事設施，還可俯瞰阿公店水庫、岡山與燕巢市區，天氣晴朗的時候能看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光。

崗山之眼園區內的崗山之眼天空廊道，更是吸引遊客造訪的知名景點，崗山之眼天空迴廊高40公尺、全長88公尺，橋面有12公尺寬的玻璃鋪面，橋體為偏心懸吊式設計，以鋼結構步道懸吊凌空，視野極佳。（編輯：謝雅竹）1110607