更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家
國際

特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上機型秋季可更新
首頁 / 生活

高雄崗山之眼園區 即起至17日休園整理

2022/6/7 10:46（6/7 11:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市觀光局表示，高雄知名景點崗山之眼園區，將從7日起休園整理，18日重新開放。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月7日
高雄市觀光局表示，高雄知名景點崗山之眼園區，將從7日起休園整理，18日重新開放。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄知名景點崗山之眼園區，將從今天起休園整理，直到18日重新開放，高雄市觀光局表示，此次維護主要針對天空廊道內鋼構元件進行除鏽油漆等作業，讓民眾有更佳的遊憩品質。

觀光局今天發布新聞稿表示，為提供即將到來的暑假觀光人潮更好遊憩品質，崗山之眼園區將從今天起休園整理，直到18日重新開放。

觀光局表示，此次維護主要針對天空廊道內鋼構元件進行除鏽油漆等作業。待完成保養重新開放後，前往崗山之眼需搭乘接駁車或可徒步健行前往。

民眾可在阿公店水庫管理中心、菜寮路和水庫路口的接駁站搭乘接駁車前往。汽機車則可停放在阿公店水庫管理中心旁、阿公店森林公園、菜寮路和水庫路口的停車場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀光局表示，崗山之眼園區占地約1.8公頃，昔日為扼守高雄地區的重要砲陣地，園區內保有碉堡等軍事設施，還可俯瞰阿公店水庫、岡山與燕巢市區，天氣晴朗的時候能看到85大樓、台灣海峽、高雄港以及北大武山風光。

崗山之眼園區內的崗山之眼天空廊道，更是吸引遊客造訪的知名景點，崗山之眼天空迴廊高40公尺、全長88公尺，橋面有12公尺寬的玻璃鋪面，橋體為偏心懸吊式設計，以鋼結構步道懸吊凌空，視野極佳。（編輯：謝雅竹）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族