環團籲加速海保、氣候法審議 納入人權影響評估

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（中央社記者張雄風台北7日電）在世界海洋日前夕，環境正義基金會與綠色和平今天發表聯合聲明，強調沿岸藍碳生態系對移除大氣中的碳有顯著貢獻，呼籲政府盡速完成氣候法及海保法審議，並納入人權影響評估機制。

明天就是世界海洋日，環境正義基金會（EJF）與綠色和平今天發布聯合聲明，台灣政府必須立即改善氣候和海洋治理，以保護人權和保障我們的未來。

聲明指出，上個月立法院以高規格的六委員會聯席審查「氣候變遷因應法」，隔週也針對委員版「海洋保育法」質詢。但目前氣候法仍忽視自然為本的解決方案，而海保法的討論，也缺乏對保護和恢復海洋生態系，在穩定氣候中扮演重要角色的認知。

聲明說，「氣候不正義」是一個全球性議題，意即排碳量最少、對氣候變遷須負最少責任者，往往首當其衝、承受最大的衝擊，而台灣原住民正是這樣的族群之一；呼籲立法院在後續氣候法審議當中，應納入人權影響評估機制。

聲明引用美國國家海洋暨大氣總署研究，沿岸藍碳生態系的碳吸存效率是熱帶森林的3至5倍，對於移除大氣中的碳有顯著貢獻；近年世界各國越發認知到海洋作為氣候解方的重要性，包含韓國、新加坡在內，有60國已於自訂貢獻中納入海洋生態系。

以海草生態系為例，當受到開發行為干擾時，其吸碳功能不僅會顯著下降，還有可能轉成高強度的碳排放源；邁向淨零所需的種種海洋利用，如離岸風電或海洋能等，如未經完整科學調查和評估，可能反而造成更大的碳排放量，也會對海洋生態系造成難以回復的傷害。

聲明認為，應盡速通過海保法，並且建置完整的科學監測機制，任何計畫在海域進行的開發活動，如已預見危害環境的情況發生，應事先進行相關防範措施和評估，而非破壞發生才進行補救和究責；也應將減緩、調適氣候變遷視為海保法中海洋保育、復育的目標，以劃設海洋庇護區，落實永續的海洋治理。

聲明提到，今年4月，立法院已經將10多個民間團體所共同支持的海保法草案版本，透過跨黨派委員共同提案完成一讀，唯內政委員會表示將待行政院版本草案送入立法院後再行接續審查，因此行政院核准草案成為當務之急。（編輯：陳政偉）1110607