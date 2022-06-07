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新北旅宿OK標章 刊登Agoda平台供觀光客參考

2022/6/7 13:55（6/7 14:21 更新）
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Agoda台灣副總經理齊彥喆（左）與新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉（右）簽署合作意向書，訂房平台上將登載新北市近百家取得「新北OK標章」旅宿業者，讓旅客安心出遊住宿。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月7日
Agoda台灣副總經理齊彥喆（左）與新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉（右）簽署合作意向書，訂房平台上將登載新北市近百家取得「新北OK標章」旅宿業者，讓旅客安心出遊住宿。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月7日
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市觀光旅遊局今天表示，與數位旅遊平台Agoda簽訂合作意向書，於訂房平台登載新北近百家取得「新北OK標章」旅宿業者，Agoda將標章翻譯成39種語言，讓旅客安心出遊住宿。

市府觀旅局今天表示，隨著許多國家今年紛紛重啟國境、放寬對國際旅行的限制，全球旅遊需求可望大幅提升，這次與Agoda共同推廣近百家取得「新北OK標章」的合法旅宿，提供國際與國內旅客選擇住宿時參考。

觀旅局局長楊宗珉說，「新北OK標章」業者代表完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫自主管理檢查，包括從業人員的自主健康管理、接待旅客時防疫作為、公共空間及客房的清潔消毒方式。

Agoda台灣副總經理齊彥喆透過新聞稿表示，國內外旅客訂房平台上選擇住宿時，凡是取得「新北OK標章」的合法旅宿，其介紹頁面將標示OK標章的圖示，提供旅客參考。

齊彥喆說，Agoda也與多國政府單位合作，在平台上登載清潔旅宿標章，幫助旅客做好準備，迎接安全旅程。（編輯：李錫璋）1110607

新北市政府觀光旅遊局與數位旅遊平台Agoda共同推廣近百家取得「新北OK標章」的合法旅宿，提供國際與國內旅客選擇住宿時參考，「新北OK標章」業者代表完成COVID-19防疫自主管理檢查。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月7日
新北市政府觀光旅遊局與數位旅遊平台Agoda共同推廣近百家取得「新北OK標章」的合法旅宿，提供國際與國內旅客選擇住宿時參考，「新北OK標章」業者代表完成COVID-19防疫自主管理檢查。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月7日
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