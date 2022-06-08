更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
男換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名 法官判准
首頁 / 生活

新港奉天宮分靈太平島媽祖 返台「休假進香」

2022/6/8 10:39（6/8 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，保佑官兵平安，昨天媽祖與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮，18日回鑾奉天宮進香。

新港奉天宮2016年12月分靈媽祖到南沙群島的太平島保佑官兵，經5年多，媽祖首度返台，與海巡署休假官兵一同搭乘巡防艦經3天2夜千里航行，昨天抵達高雄港。海巡署東南沙分署副分署長王茂霖、嘉義縣政顧問呂文正等人在港口迎駕。

新港奉天宮今天告訴中央社記者，分靈太平島媽祖暫時安奉高雄天元旨真宮，18日回鑾奉天宮。此次是休假的海巡弟兄迎媽祖返台回奉天宮進香，也可以說是媽祖休假回娘家走走，海巡弟兄們收假時，再迎媽祖回去太平島。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂文正說，與媽祖一同分靈到太平島的還有千里眼、順風耳將軍、金虎爺將軍，海巡弟兄為了保護神像，還特製木箱供奉媽祖等神尊。

奉天宮指出，5、6年前當時太平島指揮官王茂霖特別到奉天宮拜媽祖，要請一尊媽祖去太平島，保佑大家平安，向媽祖擲筊獲得同意，因而分靈太平島；王茂霖已調升海巡署東南沙分署副分署長，18日將與奉天宮董監事一同從高雄迎媽祖回鑾。（編輯：李錫璋）1110608

嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，海巡弟兄為了保護神像，還特製木箱供奉媽祖等神尊。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，海巡弟兄為了保護神像，還特製木箱供奉媽祖等神尊。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族