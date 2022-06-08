新港奉天宮分靈太平島媽祖 返台「休假進香」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，保佑官兵平安，昨天媽祖與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，暫時安奉高雄天元旨真宮，18日回鑾奉天宮進香。

新港奉天宮2016年12月分靈媽祖到南沙群島的太平島保佑官兵，經5年多，媽祖首度返台，與海巡署休假官兵一同搭乘巡防艦經3天2夜千里航行，昨天抵達高雄港。海巡署東南沙分署副分署長王茂霖、嘉義縣政顧問呂文正等人在港口迎駕。

新港奉天宮今天告訴中央社記者，分靈太平島媽祖暫時安奉高雄天元旨真宮，18日回鑾奉天宮。此次是休假的海巡弟兄迎媽祖返台回奉天宮進香，也可以說是媽祖休假回娘家走走，海巡弟兄們收假時，再迎媽祖回去太平島。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呂文正說，與媽祖一同分靈到太平島的還有千里眼、順風耳將軍、金虎爺將軍，海巡弟兄為了保護神像，還特製木箱供奉媽祖等神尊。

奉天宮指出，5、6年前當時太平島指揮官王茂霖特別到奉天宮拜媽祖，要請一尊媽祖去太平島，保佑大家平安，向媽祖擲筊獲得同意，因而分靈太平島；王茂霖已調升海巡署東南沙分署副分署長，18日將與奉天宮董監事一同從高雄迎媽祖回鑾。（編輯：李錫璋）1110608

嘉義縣新港奉天宮2016年分靈太平島媽祖，7日與海巡署官兵一同搭乘巡防艦返台休假抵達高雄港，海巡弟兄為了保護神像，還特製木箱供奉媽祖等神尊。（呂文正提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月8日