學生確診增7670例 全國6301校停課

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教育部8日晚間公布最新確診學生統計，各級學校累計達25萬4933名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）國內COVID-19疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增7670例，各級學校累計達25萬4933名學生染疫，全國共6301校全校或部分班級暫停實體課程。

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根據教育部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）各級學校學生確診統計案例表，自民國111年1月1日到111年6月8日下午5時30分為止，共25萬4933名學生染疫，其中25萬4259例是本土案例（較昨天統計增7668例），674例是境外移入（較昨天統計新增2例）。國小學童是大宗，占了9萬1483例。

另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共5767校全校暫停實體課程，534校部分班級停課，全台22縣市都有學校停課。（編輯：張芷瑄）1110608