更多編輯台推薦新聞：
家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高雄對流雲系旺盛 氣象局示警5行政區防大雨

2022/6/11 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄今天上午下起大雨。氣象局發布大雨特報，示警田寮、阿蓮、路竹、湖內、內門等區，提醒民眾留意雷擊及強陣風。

高雄氣象站今天表示，氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，高雄易有短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

水利署行動水情資訊指出，示警區域包含高雄田寮、阿蓮、路竹、湖內、內門等區，須慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象局資訊表示，高雄市今天苓雅區等平地地區為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，氣溫攝氏27到32度，降雨機率40%；旗山等丘陵區為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫25到34度，降雨機率40%；六龜等山區陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫23到33度，降雨機率50%。

氣象局提醒，沿海今天偏南轉東南風，4級以下雷雨區陣風8級，浪高約1公尺，民眾到海邊活動應注意安全。 （編輯：黃世雅）1110611

延伸閱讀
水氣移進台灣上空 留意局部大雨台中高雄7縣市大雨特報 北台灣晚間低溫探17度對流雲系發展旺盛 基隆新北南投夜防大雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族