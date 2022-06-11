高雄對流雲系旺盛 氣象局示警5行政區防大雨

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄今天上午下起大雨。氣象局發布大雨特報，示警田寮、阿蓮、路竹、湖內、內門等區，提醒民眾留意雷擊及強陣風。

高雄氣象站今天表示，氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，高雄易有短延時強降雨，有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

水利署行動水情資訊指出，示警區域包含高雄田寮、阿蓮、路竹、湖內、內門等區，須慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲。

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氣象局資訊表示，高雄市今天苓雅區等平地地區為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，氣溫攝氏27到32度，降雨機率40%；旗山等丘陵區為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫25到34度，降雨機率40%；六龜等山區陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫23到33度，降雨機率50%。

氣象局提醒，沿海今天偏南轉東南風，4級以下雷雨區陣風8級，浪高約1公尺，民眾到海邊活動應注意安全。 （編輯：黃世雅）1110611