疫情下的畢典 大學校長勉困境求生、引領轉變

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國立陽明交通大學11日舉辦陽明校區的畢業典禮，因COVID-19疫情縮小規模，採實體與線上雙軌並行。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年6月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情陰影下，陽明交大、台北科大今天都舉辦縮小規模的畢業典禮，校長紛紛勉勵畢業生在困境求生，在危難中磨練自我，並嘗試引領社會改變。

台北科技大學今天以縮小規模、同步線上直播的方式舉辦畢業典禮，校長王錫福致詞時表示，在疫情衝擊下，不僅畢典規模受限，師生也面臨遠距教學等種種考驗，許多都是過去未曾經歷過的。

王錫福勉勵畢業生，未來不論繼續求學或就業，一定會再面臨許多考驗，必須讓自己在困境中存活，「即使篳路藍縷也要披荊斬棘，成為無路之處的開路先鋒。」他相信只要願意張開眼，就能看到逆境中的亮光。

友達光電董事長彭双浪今天應邀參與北科大畢典，他在專題演講中，期許學生畢業後繼續學習，持續累積和成長。畢竟人生就像一場馬拉松，畢業只是起跑點。

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陽明交通大學今天也舉辦陽明校區的畢業典禮，同樣因疫情縮小規模。校長林奇宏致詞提到，最近一年世界經歷疫情、氣候變遷、戰爭等，沒有一刻不在改變，期許畢業生不害怕變動，勇於當Game Changer，永遠嘗試突破、創新，具備挑戰的勇氣。

林奇宏表示，人生旅程上充滿抉擇，難免患得患失，人少的路孤寂而未知，人多的路平穩但難有驚喜。走哪一條沒有絕對的好壞，但要勇於選擇和承擔。（編輯：陳政偉）1110611