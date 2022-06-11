金門賽車初登場 12車隊、50名車手菁英匯集

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金門首場賽車賽事11日在后湖海濱公園登場，在縣府觀光處長丁健剛（左）揮旗下，50名車手陸續上路，往金城翟山、古崗、文台寶塔等景點沿途馳聘。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門首場賽車賽事今天在后湖海濱公園登場，有12個車隊、50名車手菁英匯集。賽車界知名人物「廖老大」廖志賢肯定封路賽車對偏鄉離島影響較小，但宣傳效益大。

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」今明兩天在金門舉辦。今天在縣府觀光處長丁健剛揮旗下，50名車手陸續上路，從金寧鄉后湖出發，往金城翟山、古崗、文台寶塔等景點沿途馳聘，享受昔日戰地不同駕馭快感。

這場金門首見賽車賽事，吸引不少車迷前來打卡，並爭相與賽車界知名人物「廖老大」合影。除了由「廖老大」領軍的全國知名D2車隊外，其他還有台灣老牌車隊T.M.S.全德車隊、網紅漫遊者WandereR等12個車隊的車手菁英匯集。

本名廖志賢的廖老大受訪表示，賽車屬戶外活動，觀眾與車手接觸不多，COVID-19（2019冠狀病毒疫情病毒）疫情對賽事影響不大；而且城市道路使用率高，如果封路可能造成用路人不方便，在金門所封路並非重要路段，對用路人影響較小。此外，在偏鄉離島辦賽車可促進觀光發展，也期待第二次在金門辦賽車時能有本地車手參賽。

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賽事執行長鐘寺岳表示，每台車單獨出發相對安全，沿途設有管制人員，避免民眾誤入，拖吊車和救護車也隨時待命。主辦單位之一台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏也到場為車手加油，並坐上賽車體驗。

丁健剛賽前接受媒體聯訪表示，今天這場封路計時賽是金門首次辦理賽車，同時也是台灣賽車史上首次在金門舉辦，縣府日前公告活動範圍週邊交通管制措施，提醒民眾注意相關訊息並配合遵守，共同把賽事辦得圓滿成功。如果迴響熱烈，未來將爭取更多大型觀光活動在金辦理，帶動旅客人潮。（編輯：孫承武）1110611

金門首場賽車賽事11日在后湖海濱公園登場，有12個車隊、50名車手菁英匯集。縣府觀光處表示，未來將爭取更多大型活動，帶動人潮。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日

「2022 THC台灣爬山挑戰賽-金門站富豪觀光旅遊盃」11日在后湖海濱公園登場，台灣觀光旅遊聯盟總會創會理事長吳敏（前）也到場，為車手加油打氣。中央社記者黃慧敏攝 111年6月11日