宜蘭童玩節7/2登場 預售票童玩護照6/13開賣

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣11日電）宜蘭縣政府今天表示，2022宜蘭國際童玩藝術節7月2日登場，可享新台幣50元優惠的預售票，還有可不限次數進入園區的「童玩護照」，13日起開賣。

縣府發布新聞稿表示，童玩節受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已停辦2年，今年將於7月2日至8月14日在冬山河親水公園復辦登場。今年以「酷樂宜夏（COOL AND FUN IN YILAN）」為主題、「時空探索」為主軸，透過科技、探索、創新等元素打造童玩新夢土。

縣府指出，今年童玩節票價，在活動期間，平日券250元、假日券350元；預售票平日個人券200元、假日個人券300元，預售票皆便宜50元，預售票販售時間6月13日至7月1日，民眾可到7-11、OK超商或KLOOK網站購買。

此外，「童玩護照」6月13日至6月22日受理申辦，全國國中小學童及身分證號碼開頭為G的宜蘭縣民，優惠價只要100元，非宜蘭縣籍一般民眾400元。

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縣府表示，今年因疫情考量，避免人群聚集，「童玩護照」僅開放線上申辦，沒有受理現場臨櫃辦理。提醒民眾「童玩護照」需經人工審核，申辦時請上傳3個月內個人近照電子檔，審核通過後系統會通知付款，未於指定時間內完成繳費者，視同無效訂單。

縣府指出，為鼓勵外地遊客多利用大眾運輸交通工具造訪童玩節，民眾從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或是國光客運專車直達園區時，一張車票票根可抵一張園區門票50元優惠。（編輯：李錫璋）1110611