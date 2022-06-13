林邊溪二峰圳 伏流水示範場址通水

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（中央社記者蔡孟妤屏東13日電）林邊溪上游二峰圳，保存伏流水灌溉供水，迄今百年仍源源不絕；一個世紀後屏東縣府師法二峰圳，在林邊溪下游建置伏流水工程，未來可望成為全台第一個提供給自來水公司縣市。

依屏東縣政府水利處資料，1922年日治時代的台糖公司，由日本工程師鳥居信平在林邊溪上游設計了二峰圳，保存伏流水灌溉供水，迄今百年仍源源不絕。

水利處今天新聞稿表示，林邊溪下游的伏流水工程已完工測試將進行通水，未來只要將取用水經輸水管，送到台水林邊淨水場處理後，就能與牡丹水庫供水系統做結合，原本供水區每天至少可增加1萬噸供水量，以1家4口每天用水量1噸計算，可供應1萬個家庭使用。縣府已要求台水公司儘速趕辦串聯林邊溪伏流水開發與自來水供水系統配套工程，期能儘早增援鄰近地區穩定供水。

出席今天通水典禮的屏東縣長潘孟安表示，6月13日也剛好是百年前二峰圳第一次取水的日子，特別選在今日進行通水典禮，也是為了紀念百年前鳥居信平的智慧。

清澈伏流水源源不斷地流出，孟安孟安脫下鞋襪踏入水中，感受冰涼澄淨的水流。他表示，屏東一直是自來水普及率很低縣市，縣府一直致力改變現狀，為了在不傷害大自然情況下，讓鄉親們都能喝到乾淨的水，因此開發林邊溪伏流水，屏東也成為全國第一個由地方政府自籌經費開發伏流水水源首例。

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潘孟安說，在水利署、自來水公司以及縣府等多方努力下，共同將管線鋪設到每個鄉鎮，從2014年開始延管路線只有47%，如今已上升到64%，每一個百分點都代表了2萬5000戶，總共投入新台幣40多億元經費。目前潮州、萬丹、九如等完全沒有自來水鄉鎮也都正在鋪設，未來屏北地區也會抓緊腳步跟上，讓屏東自來水普及率能更提高。

水利處表示，伏流水資源開發方式相較水庫等傳統水利構造物，具有對環境生態衝擊較小、水質透過地層介質過濾潔淨、豐枯水期都能穩定取得水源量、施工期間短、建造經費較低、具永續性等特點，而且沒有一般水庫泥沙淤積問題，為國內多元水資源開發技術重要發展方向。（編輯：孫承武）1110613