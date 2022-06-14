鼓勵機車族受訓考照 高市府提供20萬補助費用

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公路總局高雄市區監理所與高雄市政府14日上午在高雄市凱旋駕訓班舉辦機車安全暨防禦駕駛教育宣導活動，高雄市副市長林欽榮（前左2）、交通局長張淑娟（前左）等人出席。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年6月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）公路總局推動機車駕駛人考照上駕訓班，只要民眾參加機車駕訓班後考取駕照，每人可補助訓練費1300元；高市府今天宣布，再加碼給高雄2大監理所各10萬元的民眾受訓補助費用。

公路總局高雄市區監理所與高市府上午在高雄市凱旋駕訓班舉辦機車安全暨防禦駕駛教育宣導活動，副市長林欽榮、高雄市區監理所所長劉育麟並共同頒發駕照給今天剛通過機車考照考生。

劉育麟表示，交通部推廣機車駕訓提供學費補助，只要民眾參加機車駕訓班訓練後考取駕照，每人可補助訓練費新台幣1300元，目前高雄市區監理所在公路總局與光陽機車贊助下，共1200名訓練名額。

高雄市政府交通局今天宣布，將再加碼提供高雄市區監理所及高雄區監理所各10萬元民眾機車受訓補助，約可再增加153個補助名額，盼讓更多高雄市民參加完整機車駕駛訓練後考取駕照。

高雄市區監理所駕駛人管理科長何明勇表示，高雄市目前有3家機車駕訓班，包括去年開幕的大新、大發駕訓班，及今年初開幕的凱旋駕訓班，預計7月還會南昌、加昌駕訓班加入機車駕訓行列。

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依公路總局統計，機車肇事原因前6名分別為「未依規定讓車」、「轉彎（向）不當」、「未保持安全距離、間隔」、「違反標誌、標線、號誌管制」、「起步時未注意其他車（人）安全」及「酒醉（後）駕駛失控」，均屬駕駛人交通安全觀念問題。

高雄市區監理所表示，參加報考機車駕駛執照，若能接受完整機車駕駛訓練，能降低違規風險32%，降低肇事風險20%，並養成防禦駕駛及責任駕駛觀念，有效降低機車騎士傷亡。（編輯：孫承武）1110614