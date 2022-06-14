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天持續降甘霖水庫喝飽 嘉義地區估整年不缺水

2022/6/14 13:38（6/14 13:51 更新）
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供應嘉義地區主要民生用水的仁義潭水庫，5月中蓄水率已超過95%。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日
供應嘉義地區主要民生用水的仁義潭水庫，5月中蓄水率已超過95%。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）今年初至今雨水豐厚，自來水公司第五區管理處指出，供應嘉義地區民生用水的湖山、仁義潭、曾文水庫蓄水量比去年同期多，湖山水庫還滿水位，今年嘉義縣、市不缺水。

依據經濟部水利署南區水資源局資料顯示，供應嘉義地區主要民生用水的仁義潭水庫，今年5月中蓄水率已超過95%，去年5月中則不到2成。

自來水公司第五區管理處副處長吳界明接受中央社記者採訪表示，去年中、南部地區乾旱從年初持續到5、6月才解除，今年春季雨水豐厚，從年初至今都未發生缺水現象，今天仁義潭蓄水率還維持在95%，預測今年一整年嘉義縣、市都供水無虞。

吳界明說，雲林的湖山水庫與位於嘉義縣大埔鄉的曾文水庫也是嘉義地區民生用水來源，這2座水庫的蓄水量也比去年大增，湖山水庫目前則處在滿水位。

吳界明說，有水當思無水之苦，呼籲民眾還是要節約用水。（編輯：謝雅竹）1110614

供應嘉義地區主要民生用水的仁義潭水庫，6月14日蓄水率仍維持在95%，預測今年一整年嘉義縣、市都供水無虞。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日
供應嘉義地區主要民生用水的仁義潭水庫，6月14日蓄水率仍維持在95%，預測今年一整年嘉義縣、市都供水無虞。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日
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