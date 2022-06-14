湖山水庫達滿水位 預估至年底供水無虞

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今年雨水豐沛，挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，近日達到滿水位，湖山水庫管理中心表示，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至年底供水無虞。中央社記者姜宜菁攝 111年6月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）今年雨水豐沛，挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，已達滿水位，從5月31日起溢流，吸引民眾觀看。湖山水庫管理中心表示，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至年底供水無虞。

湖山水庫管理中心主任李炎任今天告訴中央社記者，今年水情佳，從2月起春雨報到、4、5月梅雨季夾帶豐沛雨水，挹注水庫蓄水量，近日達到滿水位，透過馬蹄型式的溢流口，蓄水自然溢流進入洩洪道。

根據湖山水庫管理中心資料顯示，今天水庫水位高211公尺，有效蓄水量逾5080萬公噸，蓄水率達100.5%。

李炎任指出，湖山水庫於2019年6月25日首度滿水位，2020年7月9日第2次滿水位，2021年6月23日第3次滿水位，此次為第4次，提醒下游地區民眾提高警覺，最好遠離河床以策安全。

李炎任說，今年水情相較去年來說樂觀，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至今年底民生供水無虞，不過應「有水當思無水之苦」，民眾不可大意仍須節約用水。（編輯：謝雅竹）1110614