更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新增6名40多歲中壯年染疫病逝 2男解隔離後死亡
首頁 / 生活

湖山水庫達滿水位 預估至年底供水無虞

2022/6/14 14:01（6/14 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年雨水豐沛，挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，近日達到滿水位，湖山水庫管理中心表示，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至年底供水無虞。中央社記者姜宜菁攝 111年6月14日
今年雨水豐沛，挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，近日達到滿水位，湖山水庫管理中心表示，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至年底供水無虞。中央社記者姜宜菁攝 111年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）今年雨水豐沛，挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，已達滿水位，從5月31日起溢流，吸引民眾觀看。湖山水庫管理中心表示，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至年底供水無虞。

湖山水庫管理中心主任李炎任今天告訴中央社記者，今年水情佳，從2月起春雨報到、4、5月梅雨季夾帶豐沛雨水，挹注水庫蓄水量，近日達到滿水位，透過馬蹄型式的溢流口，蓄水自然溢流進入洩洪道。

根據湖山水庫管理中心資料顯示，今天水庫水位高211公尺，有效蓄水量逾5080萬公噸，蓄水率達100.5%。

李炎任指出，湖山水庫於2019年6月25日首度滿水位，2020年7月9日第2次滿水位，2021年6月23日第3次滿水位，此次為第4次，提醒下游地區民眾提高警覺，最好遠離河床以策安全。

李炎任說，今年水情相較去年來說樂觀，依每日需供水20萬噸民生用水來講，至今年底民生供水無虞，不過應「有水當思無水之苦」，民眾不可大意仍須節約用水。（編輯：謝雅竹）1110614

湖山水庫管理中心主任李炎任14日表示，今年水情佳，從2月起春雨報到、4、5月梅雨季夾帶豐沛雨水，挹注湖山水庫蓄水量，近日達到滿水位，14日水庫水位高211公尺，蓄水率達100.5%。中央社記者姜宜菁攝 111年6月14日
湖山水庫管理中心主任李炎任14日表示，今年水情佳，從2月起春雨報到、4、5月梅雨季夾帶豐沛雨水，挹注湖山水庫蓄水量，近日達到滿水位，14日水庫水位高211公尺，蓄水率達100.5%。中央社記者姜宜菁攝 111年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族