高雄燈塔設輕食區夜間也可參觀 預計8月重開放

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交通部航港局活化被認定為古蹟的高雄燈塔，包括庭園景觀、輕食空間配置、夜間照明、感應式廁所及整體步道系統改善等都重新規劃，月底前將完工，並招商委外營運，預計8月重新對外開放。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部航港局活化被認定為古蹟的高雄燈塔，增設輕食區、木棧道平台，並規劃夜間也可參觀，預計8月重新開放。

航港局今天在例行記者會說明高雄燈塔活化進度，航港局副局長劉志鴻說，燈塔及辦公室外區將開放參觀到夜間10時，並以燈光照亮牆面，彰顯古蹟的歷史性與主體性。

劉志鴻說，高雄燈塔部分員工備勤室改建為輕食販賣部，燈塔圍牆設置「輕食海景木棧平台」，可觀賞打狗山、英國領事館及旗後山與打狗山之間的港道，俯瞰往來船隻，還可遙望高雄85大樓。

根據航港局提供的資訊，高雄燈塔舊稱旂後山燈房或旗後燈塔，是全台唯一與砲台共構的燈塔，原為1883年（清光緒9）所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916年（日大正5）打狗開港後，日本人為配合高雄港區擴建計畫而改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損發光運作。

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劉志鴻說，高雄燈塔活化總經費約新台幣5000萬元，包括庭園景觀、輕食空間配置、夜間照明、感應式廁所及整體步道系統改善等都重新規劃，月底前將完工，並招商委外營運，預計8月重新對外開放。

劉志鴻說，高雄燈塔未來可結合棧貳庫、駁二藝術特區、高雄港舊港區鹽埕、鼓山等歷史，搭配輪渡站、文化遊艇或貴賓船等海上交通，串連旗津區至燈塔，營造高質感觀光旅遊體驗，成為港區遊憩新人氣指標。（編輯：張芷瑄）1110614