科技公司贈嘉縣圖像辨識軟體 讓偏鄉生翻轉人生

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嘉義縣政府14日舉行「VisLab-AI圖像辨識軟體」捐贈儀式，縣長翁章梁（前左）感謝智泰科技公司董事長許志青（前右）捐贈3000多套軟體給嘉縣各級學校，協助打造AI學習環境，並致贈感謝狀。中央社記者蔡智明攝 111年6月14日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）協助推展AI（人工智慧）教育，智泰科技公司捐贈3000多套圖像辨識軟體，給嘉義縣各級學校打造AI學習環境，也讓偏鄉學生有機會靠著科技知識翻轉人生。

嘉義縣政府今天在中庭舉行「VisLab-AI圖像辨識軟體」捐贈儀式，縣長翁章梁感謝智泰科技公司董事長許志青捐贈3000多套軟體給嘉義縣各級學校，並致贈感謝狀。

嘉義縣竹崎高中學生在活動現場利用攝影鏡頭搭配圖像辨識軟體，分辨嘉義縣生產的優良蔬果，並介紹這套軟體可用在保全系統偵測人流、醫療器材品管、半導體良率檢測、食物辨識及教育上。

翁章梁接受媒體聯訪表示，希望這套軟體能幫助學生從小學習與建構科技概念，為嘉義縣正在發展的無人機產業、科學園區培養人才。

許志青表示，「VisLab-AI圖像辨識軟體」一般小朋友都能使用，且建立自己的AI模型；學習AI軟體只要有相關設備，並無城鄉差距，偏鄉學生也能靠著學習AI軟體翻轉人生。

「VisLab-AI圖像辨識軟體」捐贈對象除嘉義縣150所高中、國中及國小，還包含嘉義縣科技教育中心、數位學習專案辦公室及國立中正大學研究機構。（編輯：陳仁華）1110614