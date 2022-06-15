出國因疫情老農津貼被停發 期限內返台將補發

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）COVID-19疫情持續，有農民因無法返國致老農津貼被停發，勞保局今天說，只要108年12月底有請領老農津貼農民在明年6月30日前返國且恢復國內戶籍，經申請後將補發津貼。

根據老年農民福利津貼暫行條例第3條第1項第1款規定，老年農民請領老農津貼應在國內設有戶籍，且必須在最近3年內每年居住超過183日。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為了保障老年農民，勞保局近日提出彈性措施，保障農民請領老農津貼的權益。

勞動部勞保局農民保險組組長黃美瑩告訴中央社記者，若是108年12月份有領取老農津貼老年農民，在109年1月1日至今年12月31日期間，因為疫情無法返國、遭戶政機關遷出戶籍者，或最近3年內無法每年在國內居住超過183日者，將從寬採計其國內設有戶籍及國內居住日數。

黃美瑩指出，只要符合上述條件的農民，在明年6月30日前返國且恢復在國內設有戶籍，並以書面證明文件向勞保局提出申請，勞保局後續將會按月份逐一比對，符合資格者後須將補發停發的老農津貼。

黃美瑩提醒，適用對象僅有108年12月已請領老農津貼者，根據統計，約有58萬人。（編輯：陳政偉）1110615