教育部：111學年度起學校制服不得強制繡名字

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111學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。圖為3月時新北市辦高中教育博覽會活動，邀請多校學生穿制服登台走秀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部長潘文忠今天證實，經與兒少、教育團體代表會商，將發函各級學校，要求在111學年度起，不得強制規定制服須繡名字，服儀相關規範須經民主程序討論。

時代力量黨籍立委王婉諭今天在臉書發文指出，仍有5成國高中要求學生制服繡名字，不合時宜的規定早該廢除，經教育部邀集各方團體討論，做出共識，認為校服繡姓名應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。

教育部長潘文忠今天下午接受媒體聯訪表示，國民及學前教育署於5月下旬左右，邀集相關代表會商，會議結論認為制服上繡學號仍有必要性，可做身分辨識和緊急聯繫，但不應強制繡名字，尤其不能有性別的差異。

潘文忠表示，國教署將把會議結論函知各縣市主管機關和學校，希望各校在111學年度（今年8月起算）開學前，經校級服裝儀容委員會收集學生意見，透過民主程序，共同決定制服是不是要強制繡名字。

潘文忠也提到，現在國小規定會繡名字的微乎其微，不到8%，國高中則約一半。

媒體追問，如果學校循民主程序，是否仍能決議要繡名字？潘文忠強調，希望是經過公開、客觀的討論，避免「為管理而管理」。過去曾有學校在冬季校服的搭配上，規定過於僵化，違背保健身體健康的原則，教育部就有要求檢討。

台北市成功高中學生曾提案刪除「制服左側口袋縫繡姓名」的規定，順利通過服儀委員會，卻在校務會議中被投票否決，引發網路熱議。

王婉諭在立法院質詢時曾指出，有男學生反映，由於制服上繡了名字，在捷運上被陌生人騷擾，甚至以此資訊找到自己的社群帳號，沒有隱私可言，要求教育部改善。（編輯：李錫璋）1110615