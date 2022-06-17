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自主疫調優化 9成確診者4小時取得電子隔離通知

2022/6/17 16:36（6/17 17:12 更新）
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疫情指揮中心17日表示，目前近9成確診者，可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。（指揮中心提供）
疫情指揮中心17日表示，目前近9成確診者，可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）中央流行疫情指揮中心優化自主疫調系統，目前近9成確診者，可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。

指揮中心今天發布新聞稿指出，5月1日起，啟動確診個案自主回報疫調，至6月16日，國內確診總人數為302萬5267人，其中239萬5689人（79.2%）已透過自主疫調系統取得電子指定處所隔離通知書、250萬9377名密切接觸者取得電子居家隔離通知書，數位新冠病毒健康證明系統也有10萬4208名確診者（3.4%）取得補發電子指定處所隔離通知書、24萬2060名密切接觸者取得電子隔離證明。

指揮中心指出，自主疫調系統已進行多次優化，6月起系統效率已符合預期，有近90%確診者可於4小時內取得電子指定處所隔離通知書。但仍約有17.4%（52萬5370人）的確診者未利用自主疫調，無法獲得後續相關電子化服務。

指揮中心說明，疫調相關資訊系統可簡化地方政府疫調、減輕開立紙本通知書等行政負擔，讓地方衛政人員優先安排中重症病患在醫院或集檢所等接受隔離治療。

指揮中心呼籲確診民眾主動配合填寫確診個案自主回報疫調系統，填寫時提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成。（編輯：管中維）1110617

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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