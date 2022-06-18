僅存文面耆老林智妹病逝 原民會主委不捨

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）全國僅存的賽德克族文面國寶林智妹今天病逝，原民會主委夷將．拔路兒對林智妹離世表達深深的不捨，也感慨未來大眾僅能從史料理解文面文化。

台灣原住民文面登錄保存者林智妹（Ipay Wilang）現年100歲，是台灣僅存的文面耆老，今天因病危從土城醫院移送至原居地花蓮縣卓溪鄉山里（陶塞）部落後，病逝花蓮家中。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）告訴中央社記者，文面是賽德克族跟泰雅族等的特有的文化，包含了許多文化意涵，聽到林智妹離世消息感到相當不捨。

夷將．拔路兒表示，文面在早期台灣漢人社會都被視為是負面，尤其在漢文化裡，都認為僅有有罪之人或被處罰者才會文面，而在日本統治台灣時期，也曾不准泰雅族等文面，使得文面文化逐漸消失。

夷將．拔路兒指出，林智妹離世，代表未來大眾僅能從文史、史料才能理解原住民的文面文化，但謝謝文化部等相關機關，將文面文化列為無形的文化資產，留下了很多史料。

此外，夷將．拔路兒也表示，他前年及去年都有去探訪過林智妹，原民會也特別針對其生活照顧給予支援，但仍對林智妹的離世感到深深的不捨。

夷將．拔路兒感謝文史工作者田貴實保留、整理了許多文面相關資料，未來希望用更多方式讓民眾認識文面文化，也會持續跟教育部強調、爭取建構原住民史觀等教材，展現台灣多元族群社會的樣貌。（編輯：吳協昌）1110618