實體期末考引學生反彈 中一中：可申請防疫試場

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市政府日前宣布，高中以下學校遠距教學延長至30日，台中一中決議採實體期末評量，引發學生請願要求取消；校方表示，學生可申請防疫試場，減少人群聚集並加強防疫措施。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，市府日前宣布，因疫情尚未趨緩，考量孩童防護力，台中市高中以下學校遠距教學延長至6月30日，期末評量則比照去年三級警戒，改採多元評量方式。

因台中一中規劃採到校實體評量，有學生在網路發起請願活動，希望校方取消實體評量，一天內有超過3000人參與連署。

台中一中今天發布聲明稿表示，肯定學生對於校務的關注，學校樂見學生能與校方一同重視防疫與評量。經6月17日校內科召聯席會議討論與投票表決，並於當天下午防疫臨時會議上研擬相關方案，決議在顧及學生防疫需求前提下，將實施實體期末考試。

校方說明，學生可申請防疫試場，比照國中教育會考少人試場規劃，拉開座位間隔，減少人群聚集；原本3天的期末考試，調整考程後縮短為2天，第3天維持線上教學。

校方指出，依據中市府防疫記者會及教育局公告，涉及學期成績計算，學校得於防疫措施配套下舉行實體期末考；而學期成績與學生繁星升學等環節息息相關，中一中也一直受到外界高度關注，因此辦理具全年級統一標準的實體期末考，實則較為妥適。

校方強調，校方提供學生防疫試場申請資訊，並已安排額外監試人力，希望各界妥適看待校方大多數教師，以學生學習為決策主體的考量，並會致力於兼顧學生學習與防疫工作。

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針對中一中採實體期末評量引發外界關注，台中市副市長黃國榮今天下午在市府線上防疫記者會表示，這幾周台中市處於疫情高原期，因此決定延續線上教學，但牽涉到升學的國高中成績評量也讓學校有裁量空間，採取最適當做法。

黃國榮說，中一中有學生提出意見，教育局也有注意到這件事，會跟校方進行研議，妥善跟學生溝通，相信決議都是以對學生最大利益為考量，尊重校方決定。（編輯：陳仁華）1110619