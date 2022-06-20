布局疫後旅遊 飯店進軍國際或招募人力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）布局疫後旅遊，晶華酒店集團今天宣布，旗下捷絲旅Just Sleep品牌進軍國際插旗日本大阪心齋橋，預計今年底開幕營運；台北文華東方酒店則擴大招募人力，布局復甦後的旅遊市場。

隨著各國邊境陸續開放，觀光業者也開始規劃布局疫後旅遊潮，晶華國際酒店集團發布新聞稿表示，旗下捷絲旅Just Sleep品牌進軍國際，與日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.簽屬合作協議，晶華接受委託並將以捷絲旅為品牌經營管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業，該酒店將成為捷絲旅品牌旗下第10個據點，也是首次插旗海外。

晶華酒店說，捷絲旅大阪心齋橋館據點已積極展開軟硬體整建工程，預計2022年12月開幕，主打交通便利、服務細膩以及設計風格獨具3大特點，共有100間客房，客房大小約為12到16平方公尺，平均房價暫定為每晚1萬元日幣，鎖定客源除了日本內需商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北文華東方酒店日前則是發出新聞稿表示，因應後疫情時代各類旅遊需求復甦，持續積極儲備人才，這次招募開出超過50項職缺，包含客務部、房務部、餐飲部、廚藝部、工程部、業務部等，待本土疫情趨緩、為下半年旅遊業回溫預先做好準備。

台北文華東方酒店也針對管理階層人才推出營運單位儲備幹部計畫，受訓期間共9個月，凡於7月31日前報到，通過3個月試用期後即可領取獎金新台幣5000元，配合輪調並完成培訓計畫再領5000元，訓練期間表現優異者，經主管推薦有機會加入文華酒店集團全球儲備主管培育計畫，是規劃海外職涯發展求職者的絕佳機會。（編輯：方沛清）1110620