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勞動部籲移工勿改裝電動自行車 仲介宣導納評鑑

2022/6/20 19:29
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（中央社記者張雄風台北20日電）勞動部今天提醒移工，應購買有紅色閃電合格標章電動自行車，違規最重得沒入車輛，並呼籲勿擅自改裝，請雇主及仲介協助宣導；另擬將新修正交通安全宣導事項納仲介公司評鑑。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，「道路交通管理處罰條例」於今年5月4日修正公布，將電動自行車納管，未來電動自行車需合格掛牌才能上路，騎乘沒有合格標章的電動自行車將遭沒入，另擅自改裝合格的電動自行車將最高處新台幣5400元。

勞動部說明，因電動自行車價格相對低廉，是移工在台工作期間重要的代步工具之一，且部分移工透過改裝，以提升電動自行車的性能。

勞動部強調，未來需合格掛牌的電動自行車才可以騎乘上路，未依規定領用牌照上路，將處以1200元以上3600元以下罰鍰，並移交保管；未經審驗的不合格車輛，即電動自行車沒有黏貼紅色閃電標章，不能領取牌照，騎乘不合格車輛上路，經查獲將直接沒入。

此外，審驗合格的電動自行車，如為讓車速更快，擅自改裝變速裝置，將罰1800元至5400元，合格車改變一般裝置，如改煞車、鈴號、燈光及反光裝置等安全設備等，也會處最高1200元罰鍰。

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勞動部表示，為避免移工觸法受罰，或車輛遭直接沒入，請雇主及仲介公司協助向移工宣導，應購買及騎乘審驗合格車輛，檢查是否有紅色閃電圖示的合格標章；騎乘電動自行車時，應配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕。

勞動部並規劃將新修正交通安全宣導事項納入仲介公司評鑑項目，透過仲介公司向移工及雇主宣導，以保障移工權益。（編輯：管中維）1110620

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