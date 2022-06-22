7月交通新措施 國旅補助7/15上路最受關注

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部7月將有3項新措施，以7月15日上路的國旅補助最受關注，自由行住宿每房每晚最高可補助新台幣1300元。

交通部今天統整7月將實施的新措施，其中國旅補助方案是因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，採取新一波振興觀光產業的作法，時間從7月15日至12月15日，對象包括旅行業、旅宿業及觀光遊樂業，民眾也跟著受惠。

旅行業部分，每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。公路總局也針對旅行業租用評鑑乙等以上的遊覽車，每天提供1000元至2000元的補助給遊覽車業者，最高補助3天。

旅宿業部分，民眾於平日（週日至週四）住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如入住自行車友善旅館、星級旅館、好客民宿，加碼折抵500元，也就是最高每房每晚可折抵1300元。

觀光遊樂業部分，民眾於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

觀光局表示，預計近期內公布這波國旅補助細節。

其他7月交通新措施，還包括7月1日起，國際駕照改版，比照護照模式，在國際駕照封面加註放大TAIWAN字樣，強化國際辨識度。

另外，公路總局新增的職業大型車機械常識筆試題庫，7月1日上線使用，著重大型車煞車、駐車裝卸貨物時安全作為等實務操作類型題目，以評鑑職業大型車駕駛人煞車控制基本操作能力。（編輯：張雅淨）11106222