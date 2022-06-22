經濟困難阻斷求學路 調查：1/4弱勢兒少不願升學

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）COVID-19疫情讓弱勢家庭經濟更嚴峻，根據基督教芥菜種會調查，今年服務的高三應屆畢業生僅有76%有升學意願，主因孩子畢業後可能因家中經濟壓力而中斷升學。

基督教芥菜種會今天召開記者會，邀請藝人六月一同呼籲大眾加入長期認養行列，盼幫助弱勢兒少脫離貧窮循環。

根據基督教芥菜種會調查今年弱勢兒少認養計畫所服務的高三應屆畢業生，僅有76%有升學意願，對應教育部5月公布109學年應屆畢業生繼續升學比例，占畢業生總數86%，凸顯提升弱勢兒少教育機會需要更多的支持。

芥菜種會表示，因社會少子化趨勢及高等教育普及化，大學學歷已成為就業市場中的基本門檻，教育也是翻轉弱勢兒少生命的關鍵，根據芥菜種會「兒童認養社會影響力」調查報告，近10年新開案的認養童家庭中，單親及隔代教養平均有將近7成，近2年則維持在6成5，其中近7成的家庭每月收入不到新台幣2萬5000元。

此外，受助家庭中有許多是政府照顧不到的社福邊緣戶，孩子高中職畢業就面臨升學與否的現實選擇，或是承擔家中經濟壓力而中斷升學，或選擇服志願役當兵。

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芥菜種會認養部主任游婷婷指出，芥菜種會調查認養兒少的繼續升學意願，從去年71%提高至今年76%，在學雜費和生活費等現實壓力下，透過認養、助學金的經濟支持，不但可以減緩打工的沉重負擔，使孩子得以安穩就學，也透過培力活動讓孩子建立自信、培養挫折忍受力與處理問題的能力，在未來更有能量面對挑戰。

芥菜種會表示，弱勢兒少認養服務除了有專責社工，更進一步透過全台737間教會成立社區共好點，形成綿密的互助網絡，運用教會的在地性和立即性，在社區裡深入關懷，突破上下班及假日的服務限制，目前關懷近5000名兒少，呼籲大眾一同加入認養行列，翻轉弱勢兒少教育。（編輯：陳政偉）1110622