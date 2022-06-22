112年勞檢方針 影劇拍片、夜間工作列重點

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部近日公告明年度勞動檢查方針，除了優先檢查原就屬於高風險的企業及屢次違規事業外，也將新增影劇拍片、職場夜間工作預防、大型構造物拆除等特定項目檢查。

根據勞動檢查法規定，勞動部必須依據國內勞動狀況、安全衛生條件、職業災害嚴重率及傷害頻率，在每年年度前6個月公布勞動檢查方針。

勞動部職業安全衛生署組長許莉瑩今天告訴中央社記者，勞動部已經公告明年度的勞動檢查方針，各地勞檢機構必須在勞檢方針公告3個月內提報勞檢計畫。

許莉瑩表示，明年度勞檢方針相較以往有新增幾個方向，首先是配合聯合國2030永續發展目標的職業災害預防藍圖，明年度會加強有使用致癌性、致生殖突變等部分重金屬或化學藥劑的行業加強勞檢。

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其次，針對今年有劇組在拍片現場發生職業災害意外，勞檢方針也新增影片拍攝及大型活動舞台架設等作業的安全檢查；針對去年頻傳的超商夜間工作危害，許莉瑩說，職安署也已經訂定相關指引，職場夜間工作危害預防也同樣新增在明年度勞檢方針之中。

另外，今年東南水泥廠施工不當造成工安事故，職安署日前已經宣布將由轄區勞動檢查機構針對東南水泥公司各廠場進行全面勞檢，許莉瑩表示，為防止類似事故發生，大型構造物拆除作業等也都一併列入明年度勞檢方針。（編輯：張芷瑄）1110622