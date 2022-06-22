早安世界》美國防授權法草案列助台防禦條文 要求兩軍聯合演練
美國防授權法草案列助台防禦條文 要求兩軍聯合演練
美國國會參眾兩院針對2023財政年度國防支出的授權法案版本均提到行政當局應加強協助台灣自我防衛，並規劃聯合訓練與演習。參議院軍事委員會草案摘要要求美國政府與台灣官員接觸以制訂並進行長達數年的計畫，使台灣獲得適當防禦能力，眾院軍委會的草案則重申台灣關係法與六項保證是美台關係基礎，並提到美國應繼續支持台灣發展現代化國防力量，使台灣維持足夠的自我防衛能力。（看完整報導）
莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
6至11歲莫德納、5至11歲輝瑞兒童第2劑COVID-19疫苗陸續開打，可到校施打，也可赴合約醫療院所接種。兒童第1、2劑須間隔多久？莫德納、輝瑞兒童疫苗副作用有什麼不同？染疫後多久才能接種？中央社整理相關注意事項供您參考。（看完整報導）
本土新增回升至5.6萬例 羅一鈞：週二特有現象
國內20日新增本土COVID-19病例降到4萬例以下，但21日又上升到5.6萬例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，以過去經驗來看，因週末效應，每逢週二病例數都是當週最高，研判本週每日新增個案數仍可望降至5萬例以下，整體演變還要繼續觀察。指揮中心另外表示，中央收到2例疑似MIS-A染疫個案的通報，初判不符合美國CDC公布MIS-A病例定義，將提至專家會議討論及判斷。其中一名疑似個案是50多歲男性，為6月初公布的死亡個案，另一人是新光醫院日前公布的20多歲男性個案。羅一鈞並公布MIS-A主要臨床標準，包括皮疹合併非化膿性結膜炎及嚴重心臟疾病，例如心肌炎、心包炎等，還有不能歸因於藥物治療的休克或低血壓、血小板減少、腹痛等。（看完整報導）
烏克蘭將成歐盟正式候選 喬治亞12萬人上街要求加入
歐盟官員21日表示，對於給予烏克蘭歐盟正式候選國身分，全體27個成員國目前沒有反對意見，歐盟領袖將於23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論讓烏克蘭正式成為候選國的提案。另一方面，在歐盟執委會建議暫不給予喬治亞候選國資格後，喬治亞20日至少有12萬人在首都特比利西上街遊行，手舉寫著「我們是歐洲」的標語牌，表達希望加入歐盟的期待。（看完整報導）
加里寧格勒戰略要地遭立陶宛阻絕 俄羅斯被掐住要害
立陶宛近日執行歐盟制裁，對進出俄羅斯波羅的海沿岸「飛地」加里寧格勒的旅客與貨物鐵路運輸實施管制，俄國為此跳腳，多名官員暗示將以行動反制，加里寧格勒因此成為俄國與西方矛盾的最新焦點。加里寧格勒雖是俄國一部分，但與俄羅斯本土並不相連，要透過經由立陶宛的鐵路和天然氣管道才能獲得俄方補給。這塊飛地有俄國在波羅的海的不凍港，也是俄國海軍波羅的海艦隊司令部所在地，對俄國具有重要戰略地位。（看完整報導）
英國30年來最大鐵路罷工逾4萬人參與 民眾在家上班、改搭巴士
英國鐵路公司員工因為薪資與勞務爭議在21日展開30年來規模最大的罷工，可能將成為未來數個月一連串罷工行動的序幕。火車、倫敦地下鐵車站上午均關閉，迫使民眾在家工作，或是尋找其他替代方式通勤，大批民眾在倫敦近郊等巴士前往市中心，但班班巴士客滿過站不停，讓許多人撲了空。（看完整報導）
自由之家：國安法實施近兩年 香港面目全非
香港主權轉移中國將滿25週年，於此同時，「港區國安法」實施也將屆2年。研究中國問題的專家分析，這部法規是北京對香港威權接管的毀滅性工具，使原本自由及活力奔放的社會屈服於中共。（看完整報導）
紐時：中國蒐集個資及DNA長保統治 汽車電池供應鏈疑有強迫勞動
紐約時報調查發現，中國正以前所未有的規模蒐集數量驚人的公民個資，公安部門更在建立世界上最大的DNA數據庫，顯示中國意圖使用科技，確保共產黨永久執政。另一篇報導提到，新疆有色金屬工業集團前年宣布新聘用的一群維吾爾族勞工很快會接受管理、禮儀和「愛黨愛國」的培訓，這種計畫被人權團體和美國官員視為新疆地區存在強迫勞動的危險信號。（看完整報導）
雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定
唐獎基金會21日宣布澳洲憲法學者雪柔．頌德絲為第5屆法治獎得主，以肯定她做為比較憲法研究的先驅，參與推動全球立憲工程，特別是在環境較艱困的亞太地區。雪柔．頌德絲發表得獎感言時表示，對於獲獎感到震驚且非常榮幸，並說比較憲法可以為世界做出很多貢獻，有助於發現改變和改善治理體系的機會。（看完整報導）
陳偉殷遭日職阪神虎指定讓渡 日媒指等同退團
日本媒體21日報導，日本職業棒球阪神虎隊投手陳偉殷確定遭指定讓渡，等同退團。球團表示，雖很遺憾，但考量現階段陣容，以陳偉殷目前狀況難以進入一軍先發輪值。（看完整報導）
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