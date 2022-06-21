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烏克蘭將成為歐盟正式候選國 27國暫無異議

2022/6/21 20:26（6/21 20:34 更新）
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歐盟官員21日表示，對於給予烏克蘭歐盟正式候選國身分，27個成員國目前沒有反對意見。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission)
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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）歐盟官員今天表示，對於給予烏克蘭歐盟正式候選國身分，27個成員國目前沒有反對意見。歐盟領袖將於23日及24日在布魯塞爾的峰會上討論烏克蘭正式成為候選國的提案。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會上週提案，建議讓烏克蘭成為歐盟正式候選國，讓烏克蘭朝正式成為成員踏出象徵性的第一步，也是在俄羅斯入侵烏克蘭後，強力彰顯對基輔當局的支持。

23日展開的2天峰會預料將通過提案，正式將烏克蘭及鄰國摩爾多瓦（Moldova）列為歐盟候選國，開始入會談判。

盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）在盧森堡的歐盟外長會議上表示：「目前沒有任何國家對於提案有異議。我們將能看到極大的一致性。」

歐盟預料將要求烏克蘭與摩爾多瓦先進行司法改革，並處理打擊貪腐等其他議題，之後才會展開正式入會談判。

喬治亞也隨烏克蘭申請加入歐盟，恐被告知需要先行改革，才能成為候選國。

3名歐盟外交官告訴法新社，昨天在歐盟代表會議上，沒有國家提出異議。

較持懷疑態度的荷蘭和丹麥等國表示，只要明確表明需要改革，就會給予支持。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）表示：「我們希望幫助烏克蘭人實現歐洲夢，給予候選國身分將是一大步，我們也鼓勵那麼做。但（烏克蘭）還有很多義務需要履行，這也是事實。」（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110621

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