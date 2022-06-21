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陳偉殷遭日職阪神虎指定讓渡 日媒指等同退團

2022/6/21 19:30（6/21 20:06 更新）
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日本媒體21日報導，日本職業棒球阪神虎隊投手陳偉殷確定遭指定讓渡。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
日本媒體21日報導，日本職業棒球阪神虎隊投手陳偉殷確定遭指定讓渡。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）日本媒體今天報導，日本職業棒球阪神虎隊投手陳偉殷確定遭指定讓渡，等同退團；球團表示，雖很遺憾，但考量現階段陣容，以陳偉殷目前狀況難進入一軍先發輪值，才做這決定。

陳偉殷透過經紀公司說：「現在就是先走完流程，謝謝大家關心。」

多家日本媒體報導，球團已告知18日才剛在二軍先發的陳偉殷將被指定讓渡。

陳偉殷2004年與日職中日龍隊簽約，成為台灣首名以學生身分加盟日職的球員；2012年轉戰美職，先後披上巴爾的摩金鶯隊（Baltimore Orioles）、邁阿密馬林魚隊（Miami Marlins）及西雅圖水手隊（Seattle Mariners）戰袍，2020年遭水手釋出。

陳偉殷2020年重返日職加盟千葉羅德海洋隊，當年球季結束後與阪神虎簽下2年合約，本季在二軍出賽7場，拿下2勝1敗，防禦率3.03。

陳偉殷在美、日職累積96勝，離生涯百勝不遠，未來能否達成美、日職通算百勝里程碑及下一步動態備受關注。（編輯：李明宗）1110621

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