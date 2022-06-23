視察嘉義市鐵路高架化 王國材要求如期如質完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院交通委員會23日邀交通部長王國材（左5）到嘉義市考察鐵路高架化工程，王國材要求注意施工安全並將示警系統降噪，避免擾民，且工程要如期如質完工。中央社記者姜宜菁攝 111年6月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）立法院交通委員會今天邀交通部長王國材至嘉義市考察鐵路高架化工程，王國材要求注意施工安全並將示警系統降噪，避免擾民，且工程要如期如質完工，達到城市縫合效果，創造最大效益。

嘉義市鐵路高架化計畫總經費近新台幣240億元，推動工程於民國106年順利開工執行，預計114年12月完工，目前工程進度為43%。

王國材在立法院交通委員會召委洪孟楷、國民黨立委翁重鈞、民進黨立委王美惠和嘉義市長黃敏惠等人陪同下考察嘉義市鐵路高架化工程，由鐵道局長伍勝園說明工程現況。

有鑑於台南鐵路地下化工程18日發生工程施工不慎，造成台鐵列車擦撞圍籬事件，王國材要求相關單位注意施工安全。

王國材表示，鐵路高架化除降低鐵路與平面的衝突外，最重要是城市的縫合，所以嘉義車站和嘉北站等站區規劃設計相當重要，交通部鐵道局和嘉義市政府商討車站保留、動線規劃等細部。

王國材提到，嘉義市府和王美惠都有反映嘉義市BRT（公車捷運系統）轉型成輕軌，交通部會先檢討其運量，如果運量足夠，交通部全力支持。

王國材說，鐵路高架化後將廢除嘉義市區5處平交道、3座陸橋，民眾往來更加便利，達成都市縫合效果。

王國材強調，鐵路高架化工程會如期如質完工，將會為鐵路周邊發展帶來不小改變，未來周邊土地的利用規劃，以及市容的美化，鐵道局務必從民眾需求出發，創造最大效益。

黃敏惠感謝王國材在視察時感受到示警系統帶來的噪音問題，立即指示改善，對於居民來講是好事一件。

洪孟楷、王美惠期盼鐵路高架化後，嘉義市不再有東西區之分，發展成共榮共存的城市，也讓此一建設成為奠定嘉義市未來發展百年的基礎。（編輯：陳仁華）1110623