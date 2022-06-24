電價27日審議 消基會：應先調漲工業用電

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）經濟部27日將召開電價審議委員會，電價是否調漲備受關注。消基會今天說，根據經濟部數據，台灣用電大戶為工業用電，應優先調漲工業用電電價、凍漲民生用電。

國際燃料價格居高不下，由於台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高，經濟部27日將召開電價審議委員會審議。

消費者文教基金會今天下午召開臨時線上記者會，消基會董事長黃怡騰於會中指出，電價傳漲，有許多消費者致電消基會表達對於民生用電漲價的不安，民眾因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情增加居家用電，加上國內通貨膨脹等，每月薪水支付多項費用後幾乎所剩無幾，籲不應調漲民生用電的價格。

消基會秘書長徐則鈺表示，依據經濟部能源局今年4月公布的2021年度用電量統計資料，去年度全台用電量為2830億度，用電量最多的部門是工業部門，約1614億度、占57%，而相同期間，住宅用電約527億度，僅占全國用電約18%而己，顯見工業用電是台灣的用電大戶。

徐則鈺說，燃料價格飛漲，台電長期虧損不是辦法，最終仍必須由全民承擔，適度調整電價是無可避免的事實，但工業用電是主要用電大戶，而且工業用電每一度電費為2.56元，遠比住宅用電少了許多。

徐則鈺指出，有許多工業界先進大老也贊成工業用電必須調漲，因為相較國外的工業用電電價，德國每度從10.6元調高到14.2元、義大利從7.6元調高到9.8元，而台灣僅2.56元，相較之下便宜許多，基於使用者付費原則，這些用電大戶應優先調漲。

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徐則鈺也說，疫情期間民眾居家用電增加，加上通貨膨脹等日用品價格節節上升，如果住宅用電也調漲，恐更助長通貨膨脹速度及幅度，比較務實的做法應該是優先調漲本來購電價格就比較低廉的工業用電用戶。

黃怡騰說，相較於一般民眾，工廠或公司也比較有經濟能力可以透過各項節電或節約耗能設施，甚至自籌發電設備或綠能發電增加電力使用，種種自救措施都可以避開電力漲價的壓力，呼籲若電價要調漲，第一順位應是長期以低於成本價購電、用電量占全國用電57%的工業用電。（編輯：管中維）1110624