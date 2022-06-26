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提升長輩疫苗接種率 桃園市再推高齡施打專案

2022/6/26 14:40
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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，市府將再度辦理65歲以上長輩，及原住民55歲以上的疫苗接種服務，27日提供莫德納疫苗及高端疫苗，29日提供BNT疫苗及高端疫苗接種服務。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市新增3791例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，王文彥表示，相較昨天的3272例，桃園疫情單日增加15.86%，其中65歲以上個案占9.1%、18歲以下個案占21.58%，但全國整體疫情狀況仍朝穩定下降趨勢。

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王文彥指出，因應本土疫情持續，且近期陸續有65歲以上（原民55歲以上）長者接種第1次追加劑滿5個月，可接種第2次追加劑，為了讓更多長者完成追加劑接種，市府規劃明天上、下午，開設26處社區接種站，提供莫德納疫苗及高端疫苗的接種服務。

王文彥說，另外，29日上午將提供BNT疫苗及高端疫苗接種服務，符合資格的長者可踴躍前往接種，尚未施打第1、2、3劑的長者也可前往施打，市府也提供長者免費愛心計程車接送往返接種站，接種後的長者另外可獲得新台幣700元超商禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。（編輯：張銘坤）1110626

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