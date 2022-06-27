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捍衛石斑魚產業 屏縣府祭出3000萬補助

2022/6/27 18:03
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）台灣石斑銷中國受阻，養殖重鎮屏東首當其衝，捍衛石斑魚產業，縣府祭出新台幣3000萬元補助，縣長潘孟安今天宣布，符合資格加工廠、養殖漁民可獲每公斤20元加工凍儲補助。

屏東縣長潘孟安今天在「鐵石新嚐」特色便當發表儀式中宣布，屏東縣政府第一階段石斑魚產業因應措施，具工廠登記證的加工廠、魚塭所在地在屏東養殖漁民，檢附魚貨來源及放養量等，可獲得每公斤20元加工凍儲補助，每位漁民最高補助20萬元。

屏東縣政府農業處長鄭永裕說，包含補助、檢驗費用，預計動用3000萬元縣款，加工凍儲補助預計實施3個月，補助細節與正式公告日期確認後，就通知漁會正式實施。

潘孟安表示，除凍儲補助外，加強國內行銷，7月企業平台認購上線，首波推出每組2000元的龍膽石斑禮盒、屏安防疫箱；7月至9月，規劃六都行銷活動；預計9月與乖乖公司合作推出「石斑魚口味乖乖」。

此外，也強化國外銷售。潘孟安說，擴展日本與美國冰鮮或冷凍水產加工品，並搭配中央運費補貼，持續輔導業者開創新外銷通路。（編輯：陳清芳）1110627

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