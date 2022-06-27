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電價審議會激辯逾3小時 工總盼分次調整、商總喊觀光旅宿業應凍漲
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挺養殖業度寒冬 高市府補助石斑售價每公斤20元

2022/6/27 21:10（6/27 21:46 更新）
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台灣石斑銷中國受阻，為挺漁民度「寒冬」，高雄市政府宣布，高雄石斑魚養殖戶銷售價格每公斤補助新台幣20元，每戶養殖業者補助上限為10噸，28日起開放受理。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日
台灣石斑銷中國受阻，為挺漁民度「寒冬」，高雄市政府宣布，高雄石斑魚養殖戶銷售價格每公斤補助新台幣20元，每戶養殖業者補助上限為10噸，28日起開放受理。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）台灣石斑銷中國受阻，為挺漁民度「寒冬」，高雄市政府宣布高雄石斑魚養殖戶銷售價格每公斤補助20元，明天起開放受理，每戶養殖業者補助上限10噸，預計共將補助300噸石斑。

高雄市長陳其邁晚間透過新聞稿表示，中國禁止輸入台灣石斑，造成在地石斑魚產業發展受阻，為全力挺漁民度過寒冬、協助養殖戶降低損失，除投入新台幣1.5億元補助各漁會建置冷鏈倉儲設備，並自6月28日起，受理高雄市石斑魚養殖戶銷售價格每公斤補助20元，每戶養殖業者補助上限為10噸。

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市府海洋局長張漢雄預告，市府為復興石斑魚訂有一系列規劃，包括陳其邁將攜手農委會主委陳吉仲、漁業署、全國漁會及永安區漁會代表，30日登上購物台拍賣「高雄這一斑－鑽石龍虎斑」，並邀請主廚現場示範龍虎斑料理，力邀國人品嚐高雄在地優質石斑魚。

海洋局提醒，銷售價格補助須持有效期限內之養殖登記證、銷售證明、放養申查報及相關證明文件向市府申請，預計共將補助300噸石斑魚。（編輯：陳仁華）1110627

中國禁止輸入台灣石斑，造成在地石斑魚產業發展受阻，高雄市長陳其邁27日晚間透過新聞稿表示，將投入新台幣1.5億元補助各漁會建置冷鏈倉儲設備。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日
中國禁止輸入台灣石斑，造成在地石斑魚產業發展受阻，高雄市長陳其邁27日晚間透過新聞稿表示，將投入新台幣1.5億元補助各漁會建置冷鏈倉儲設備。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月27日
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