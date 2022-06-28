中橫關原每天放行2小時 警籲駕駛提前抵達管制站

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）台8線中橫公路關原災害路段8日搶通便道，因持續進行搶修工程，每天僅2時段共放行2小時，不少用路人因錯過時段，與管制員發生口角，警方籲暑期車流大，務必提早抵達管制站。

台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌，道路上方高逾200公尺範圍邊坡坍滑而下，土石多達20萬立方公尺，道路封閉搶修至6月8日才搶通。

公路總局指出，道路搶通初期仍屬便道性質，邊坡保護、路基加固等工程持續進行，目前採管制放行，每天上午7時、中午12時各放行1小時；西側管制點為花蓮縣警察局新城分局合歡派出所，東側設在碧綠神木。

新城警分局指出，便道管制放行20多天，2處管制站幾乎每天都遇到未做足功課、錯過放行時間的用路人，為求放行，搬出婚喪喜慶、探望父母或旅遊行程延誤等理由，讓員警及工人難以招架。

新城警分局表示，遊客從好言拜託，到最後幾乎都是惱羞成怒，甚至與管制人員惡言相向，合歡所員警常扮演和事佬，呼籲遊客體諒工程人員辛勞。

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新城警分局指出，災區腹地有限，碰上緊急事故須讓警車通行，光是移動大型機具、將噴漿工人從山壁放下，還得人工移動建材，都需要耗費近1小時才能重新施工。

新城警方呼籲，暑期旅遊潮將到，遊客自駕出門務必查詢公路總局用路資訊或聯繫合歡派出所04-25991114詢問最新災區管制訊息，若必須行經關原災害路段，務必提早到達管制站等候通行，以免錯過放行時間。（編輯：陳仁華）1110628