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台水產34件新冠病毒均陰性 陳時中批中國無端指控

2022/6/28 16:55
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北28日電）中國大陸指從台灣竹莢魚等包裝驗出COVID-19病毒，衛福部長陳時中今天說，抽驗竹莢魚等共34件檢體內外包裝均陰性，當地應加強管控，而不是無端禁止進口，非常不當。

繼白帶魚後，中國大陸海關23日宣布，從台灣進口的竹莢魚包裝驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，暫停此廠商申報一週。農委會表示，沒有經水產品傳染人的實證研究，呼籲中國提出科學依據。

衛生福利部長陳時中今天下午突現身疾病管制署記者室說明，食品藥物管理署27日分別抽查基隆和宜蘭各一家公司、共34件檢體，包括竹莢魚、冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡等冰鮮及冷凍水產品的內外包裝，新冠病毒核酸檢測皆為陰性。

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陳時中強調，中國大陸在COVID-19疫情期間不斷做出這些無謂指控，其他國家都沒有出現這種狀況；出口當地沒有驗出，進口後如果真的有，當地食品管理應該要加強管控，而不是在沒有確切證據下，無端以貿易手段禁止進口，非常不當。

陳時中表示，農委會將成漁民強力後盾，對於中國大陸指控，會做相關檢驗來證明產品沒有問題，理論上國際貿易不應該有這樣的事情，但面對不公平待遇，會先證明自己沒有問題。（編輯：張雅淨）1110628

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中國暫停輸入台灣竹莢魚 農委會籲提科學依據[影]
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