大貓熊「圓寶」滿2歲 北市動物園特製蛋糕慶生

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市立動物園明星動物大貓熊「圓寶」今天滿2歲，園方特地為牠準備以新鮮水果、竹子裝飾的冰塊蛋糕，並線上直播慶生活動，讓民眾共襄盛舉，祝福「圓寶」健康長大。

台北市立動物園為進行園區內各項修繕工作及同仁教育訓練，從20日到30日停止對外開放。不過今天適逢「圓寶」2歲生日，動物園仍替「圓寶」舉辦慶生會並透過臉書（Facebook）線上直播，讓關心「圓寶」的民眾共襄盛舉。

上午11時，保育員拿出替「圓寶」準備的特製冰塊蛋糕，上頭插著由竹子做成的數字「2」及1隻小馬，周圍以紅蘿蔔、鳳梨、葡萄及奇異果裝飾，讓「圓寶」與媽媽「圓圓」一同享用。

不過，首先開動的不是壽星「圓寶」，而是「圓圓」。

「圓圓」直接走向蛋糕，將蛋糕上頭的竹馬叼下，再走到一旁，靠著木頭滿足地嗑了起來；「圓寶」接著咬起數字「2」，躲到木棲架後享用，隨後走回蛋糕，小口小口吃著。

慶生會開始約20分鐘後，動物園預告再5分鐘就要關閉直播，網友紛紛留言表達不捨。「圓寶」在直播的最後1分鐘打翻蛋糕，讓網友笑說「是在Say Goodbye（說再見）嗎？」

動物園表示，「圓寶」已經長得又高又壯，體重都直逼媽媽「圓圓」，讓許多遊客難以分辨，祝福「圓寶」能繼續健康成長，為域外保育貢獻心力。

動物園指出，為了替「圓寶」的姐姐「圓仔」、小貓熊「可麗露」、歐亞水獺「莎夏」及馬來貘「貘花豆」等7、8月壽星慶生，7月2日將在大貓熊館1樓舉辦實體慶生會，並舉辦摸彩活動，同時透過臉書直播，歡迎民眾一起參與。（編輯：戴光育）1110628