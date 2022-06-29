屏科大與土耳其安卡拉大學簽備忘錄 強化學術交流

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（中央社記者鍾佑貞台北29日電）屏東科技大學與土耳其國立安卡拉大學28日簽署合作備忘錄，加強農業科技研究及學術交流。駐土耳其代表黃志揚致詞時表示，國際糧食安全問題逐漸嚴峻，相信兩校合作成果將嘉惠台土人民。

駐土耳其代表處28日發布新聞稿指出，屏東科技大學校長戴昌賢一行6月27日至28日訪問土耳其首都安卡拉期間，拜會安卡拉大學及參觀農學院，並簽署合作備忘錄。

黃志揚致詞時表示，政治大學、成功大學等校都與安大簽有合作備忘錄，每年固定派遣交換老師或學生，與台灣合作關係長久緊密。兩校首度簽署農業學術交流的合作備忘錄，十分具有意義。

他說，俄烏戰爭陷入持久戰，國際糧食安全問題逐漸嚴峻，農業科技發展將有助人類解決糧食問題，相信兩校合作成果將惠及兩國人民。

戴昌賢指出，屏科大歷史悠久，前身為屏東農校，1924年成立，即將慶祝建校百年。屏科大整合跨領域專業，運用感測及大數據等智慧農業科技發展成果。此外，屏科大校園注重環境生態保護，有「國家公園」大學美稱。

安卡拉大學農學院院長阿塔爾（Hasan H. Atar）介紹，安大農學院設立於1933年，直到1955年仍為土耳其唯一農學院，此後土耳其各大學所成立的農學院，可說是自安大農學院分支出去。安大農學院目前共有11個系所，5座實驗農場，包括畜牧、園藝、葡萄、水產養殖及乳製品等。

他強調，農業為土耳其重要產業，也是穩定經濟骨幹。

安卡拉大學代理校長、機械工程系教授芬內爾（Mustafa Fener）於簽署備忘錄時表示，期盼兩校簽備忘錄將開啟農業合作新篇章，並稱台灣及土耳其高等教育下一個合作領域應是機械科技領域。（編輯：高照芬）1110629