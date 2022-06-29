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高雄市警局長黃明昭可望接警政署長
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嘉縣8旬老翁確診不治 檢研判跌倒顱內出血所致

2022/6/29 14:11
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義縣8旬陳姓老翁9日確診COVID-19，當日因身體不適送醫，發現頭部有外傷併顱骨骨折，昨天不治，檢警今天相驗，死因研判是跌倒造成顱內出血所致，確診應非主因。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，86歲的陳姓老翁9日快篩陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），就一直在醫院治療，昨天病情急轉直下，醫院宣告不治，檢警今天會同法醫相驗。

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蔡英俊指出，死者頭部外傷併顱骨骨折，硬腦膜下出血，研判死因是確診後身體虛弱，不慎跌倒造成顱內出血等症狀所致，確診應非主因，也不是其他外力介入造成。

檢警表示，在水上鄉獨居的陳姓老翁9日確診後，當天中午因身體不適，由家人通知救護車送醫，經醫師診視發現老翁頭部外傷併顱骨骨折、硬腦膜下出血、大腦內出血，以及意識昏迷，同日晚間則轉至加護病房治療，直到昨天晚間醫院宣告不治。（編輯：黃世雅）1110629

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