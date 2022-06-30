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宜蘭童玩節7/2開幕 上演高空特技雷射煙火秀迎賓

2022/6/30 19:28（6/30 19:41 更新）
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2022宜蘭國際童玩藝術節將在7月2日開幕，今年以「酷樂宜夏」為主題，戲水區新推出全長30公尺的「UFO飆速滑道」，歡迎遊客體驗清涼飆速快感。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年6月30日
2022宜蘭國際童玩藝術節將在7月2日開幕，今年以「酷樂宜夏」為主題，戲水區新推出全長30公尺的「UFO飆速滑道」，歡迎遊客體驗清涼飆速快感。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年6月30日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）宜蘭縣政府今天表示，2022宜蘭國際童玩藝術節將在7月2日開幕，當晚將呈現結合火舞、雷射、LED科技、高空特技與煙火的表演，歡迎遊客前往欣賞。

宜蘭縣府發布新聞稿指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的童玩節，7月2日至8月14日將在宜蘭縣冬山河親水公園舉辦。

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在7月2日晚上7時的開幕演出時，園區將推出結合水陸空的舞台區，呈現火舞、雷射、LED（發光二極體）科技、高空特技及水上芭蕾及煙火秀。

宜蘭縣府表示，園區今天也公布「酷樂童玩－好康抽汽車」活動，民眾凡是購買單次券、童玩護照、或其他電子票證，都享有參加抽獎資格，獎項有汽車1台，礁溪老爺酒店一泊二食住宿券6張，以及多項家電用品等。（編輯：戴光育）1110630

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