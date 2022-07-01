更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中油啟動油價平穩雙機制 下週汽柴油估不調整

2022/7/1 12:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）因石油輸出國家組織（OPEC）主要產油國恐無閒置產能，加上七大工業國集團（G7）考慮擴大對俄羅斯制裁規模，國際油價持續上漲；不過，中油啟動油價平穩雙機制，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升維持30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月30日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶115.52美元，較上週111.21美元上漲4.31美元；新台幣兌美元匯率為29.665元，較上週29.752元升值0.087元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲6.4元，柴油調漲8.1元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。（編輯：張良知）1110701

延伸閱讀
中油6日起95無鉛每公升降至31元 創近4個月新低汽、柴油價格不調整 95無鉛每公升維持31.7元中油吸收漲勢 汽、柴油價格不調整
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族