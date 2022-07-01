中油啟動油價平穩雙機制 下週汽柴油估不調整

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（中央社記者曾智怡台北1日電）因石油輸出國家組織（OPEC）主要產油國恐無閒置產能，加上七大工業國集團（G7）考慮擴大對俄羅斯制裁規模，國際油價持續上漲；不過，中油啟動油價平穩雙機制，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升維持30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月30日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶115.52美元，較上週111.21美元上漲4.31美元；新台幣兌美元匯率為29.665元，較上週29.752元升值0.087元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲6.4元，柴油調漲8.1元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估4日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格皆不調整。（編輯：張良知）1110701