林口、台北長庚院長任期屆滿 陳建宗、黃集仁接棒

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（中央社記者張茗喧台北1日電）長庚醫院今天舉辦院長交接典禮，由顱顏整形權威陳建宗接任林口長庚院長，盼導入精準醫療與人工智慧提升服務品質；急診界大老黃集仁則接任台北長庚院長，盼形塑都會區醫院特色。

長庚醫院今天舉辦台北長庚醫院及林口長庚醫院院長交接典禮，由林口長庚醫院院長程文俊交棒給副院長陳建宗，台北長庚醫院院長則由謝燦堂交棒給副院長黃集仁。

長庚醫院指出，陳建宗曾任基隆長庚院長，2020年7月起擔任林口長庚執行副院長，專長為整形外科，也是前院長羅慧夫的門生，曾執行超過1700例內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術，以及超過200例電腦導航輔助顱顏重建手術，還具有創傷眼窩、顏面鼻部整容重建的國際醫療經驗。

陳建宗表示，未來林口長庚將努力研發新的醫療技術，導入更多精準醫療與人工智慧來提升服務品質，同時發展更多元化的醫學教育訓練，培養年輕學子成為日後醫界的中堅份子，期許成為國內成為各項指標的領頭羊，與世界一流的醫療機構並駕齊驅，盼以「共好」的觀念和醫院同仁共同打拚。

長庚醫院表示，即將接任台北長庚醫院院長的黃集仁專長為急診醫學、重症照護、災難醫學、健康管理與促進，同時也是現任的台灣急診醫學會理事長，他致力推動國內急診檢傷分類5級制，積極改善急診問題，將台灣急診管理制度推向世界領先國家之列。

黃集仁指出，台北長庚醫院可謂是長庚體系的「起家厝」，未來將因應人口結構的改變、都會區民眾的生活節奏與需求，重新形塑都會區醫院特色並推廣國際醫療，同時著重在高齡長者的醫療需求，導入最先進全面的微創技術，提供更彈性的治療時段。

目前長庚醫療體系在全台共有4大院區，包括林口、高雄、基隆和嘉義院區，合計9家醫院。

現任院長分別是林口長庚院長陳建宗、高雄長庚院長王植熙、基隆長庚院長賴旗俊、台北長庚院長黃集仁、土城醫院院長黃璟隆、桃園長庚院長楊政達、雲林長庚院長黃東榮、嘉義長庚院長楊仁宗、鳳山醫院院長李建德。（編輯：陳政偉）1110701